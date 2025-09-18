Esquí Alpí
Verdú avança a Ushuaia en la preparació de la temporada
L’estada ha servit per provar nou material i adaptar-se a les condicions de neu de l’hemisferi sud
L’esquiador andorrà Joan Verdú es mostra satisfet després de dues setmanes d’entrenament a Ushuaia (Argentina), on prepara la propera temporada de Copa del Món i els Jocs Olímpics d’Hivern. “El feeling és molt bo, seguim entrenant dur. Tot està en ordre, treballant i concentrats”, ha afirmat Verdú sobre el seu estat actual.
L’estada, que va començar el 31 d’agost i s’allargarà fins al 28 de setembre, ha servit per provar nou material i adaptar-se a les condicions de neu de l’hemisferi sud.