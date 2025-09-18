POLÍTICA ESPORTIVA

Les Beques ARA beneficiaran a 144 esportistes

Verdú, Doria i Esteve rebran les majors ajudes d'un total de 626.106 euros

Bonell i Cabanes durant la roda de premsaFernando Galindo

Un total de 144 esportistes es beneficiaran del 20è cicle de les Beques ARA (Alt Rendiment d'Andorra), que destinaran 626.106 euros als tecnificats dels diferents clubs i federacions. En total, el programa d'enguany ajudarà a 19 practicants més que l'anterior, i atorgarà 62.493,5 euros més en ajudes.

Pel que fa a les ajudes econòmiques, hi haurà 442.106 euros en beques, quan a l'anterior cicle la xifra total era de 421.612,5. A més, el concepte de beca serveis també augmenta dels 142.000 euros de l'exercici anterior, als 184.000 euros de l'actual.

Dividit per programes, 92 esportistes rebran la beca serveis, cinc la de joves promeses, 34 la de promeses (27 d'esports individuals i 7 de col·lectius), 7 la de pre-elit i 8 la d'elit. En aquesta màxima categoria, Joan Verdú i Mònica Doria seran els majors beneficiats amb 32.000 euros, seguits per Irineu Esteve amb 27.000 euros. A més, dintre d'aquest programa Nahuel Carabaña rep 25.000 euros, Gina del Rio i Roger Puig 22.000 euros, i Cande Moreno i Pol Moya 18.000 euros.

