FUTBOL
L’Skenderbreu no dona cap opció a l’Inter a l’estrena de la Youth League
L’Inter Escaldes va caure golejat per un contundent 0 a 10 per part de l’Skenderbreu albanès al partit d’anada de la primera eliminatòria de la Youth League, la Champions League juvenil. El conjunt balcànic no va donar cap mena d’opció al conjunt que dirigeix Richard Imbernon i va deixar la sèrie totalment resolta al primer dels dos duels, que va celebrar-se ahir a l’Estadi Nacional.
El conjunt visitant va avançar-se quan tot just es portaven tres minuts de partit gràcies a Korcari, i ja va deixar el matx enllestit abans del descans amb el 0 a 4, amb dos gols de Beqiri i un de Begaj. A la represa, l’Skenderbreu va seguir fent gran la ferida fins a l’escandalós 0 a 10 amb tres gols més de Tahid i tres més de Korcari.
El duel de tornada entre escaldencs i albanesos es disputarà dimecres 1 d’octubre a partir de les 18.00 hores a la ciutat albanesa de Korçë.