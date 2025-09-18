BÀSQUET
A foc lent
El MoraBanc Andorra planta cara, però acaba caient davant del Barça a Tarragona
El MoraBanc Andorra segueix amb el seu procés de construcció després dels canvis de l’estiu i ahir va encetar la Lliga Catalana amb una derrota per 81 a 90 davant del Barça. Els tricolors van anar gairebé en tot moment a remolc, però no van deixar de plantar cara en cap moment i van veure com els blaugrana van acabar imposant la seva qualitat.
Ja avisava Plaza a la prèvia que l’equip arribava coix a aquesta Lliga Catalana i va quedar constatat davant d’un Barça que, tot i no tenir part dels internacionals, té una plantilla evidentment molt superior a la tricolor. Demanava també el tècnic que l’equip rebaixés el nombre de pèrdues per poder tenir alguna opció, i res més lluny de la realitat. Dues al primer minut de joc ja van demostrar que no seria gens fàcil i aquesta circumstància es va anar repetint al llarg del duel, evidenciant que el MoraBanc és encara un equip per construir i que haurà d’aprofitar els gairebé 20 dies que li resten per debutar a la Lliga ACB el 5 d’octubre a domicili davant del Múrcia. Malgrat aquestes mancances que s’han d’anar polint, no tot el que va fer el el conjunt tricolor ahir va ser dolent, ni de bon tros. De fet, igual que va passar davant del Lleida la setmana anterior al Trofeu Escaldes-Engordany, l’equip va mostrar també trams de molt bon joc, d’un bàsquet dinàmic, ràpid i intens, on els tricolors van suplir a més la falta de físic davant del conjunt blaugrana amb un caràcter innegable per enganxar-se durant molts moments al duel, i amb estones d’una defensa intensa per anul·lar la qualitat del conjunt que dirigeix Joan Peñarroya. La millor notícia va ser Evans, que sembla que serà el nou Harding i es convertirà en el referent anotador del conjunt tricolor tal com ja va deixar veure en molts partits la temporada passada, o vells rockers com Kuric, i també les pinzellades que va deixar algun dels fitxatges, com Pons i McKoy.
Els tricolors van poder mantenir-se dins del partit mentre l’encert, sobretot de tres, era alt, i també durant els moments d’inspiració d’Evans, però els de Peñarroya van anar obrint forat a poc a poc aprofitant la seva superioritat física, la falta de contundència del MoraBanc en el rebot i la manca d’energia al tram final, i va anar gestionant la diferència per acabar d’endur-se la victòria a Tarragona.
Sense gaire temps per a recuperar-se, els tricolors tornaran a jugar aquesta nit, en aquest cas davant de la Penya, a la segona jornada de la fase de grups d’aquesta Lliga Catalana ACB.