HOQUEI PATINS
David Arellano afronta el nou repte amb il·lusió
L’Andorra HC encetarà demà la lliga amb canvi a la banqueta
L’Andorra HC enceta una nova etapa amb David Arellano al capdavant de la banqueta. Porter d’hoquei amb experiència a l’OK Lliga, com a tècnic ha estat vinculat al Calafell i afronta aquesta nova aventura “com un repte”. El nou tècnic dels tricolors va explicar que “vinc d’un filial i ara passo a un primer equip, així que és un canvi substancial a la meva carrera”. A més, va destacar que “em va aparèixer això, em va picar, em van venir moltes ganes i ho he agafat amb il·lusió”.
De cara a aquesta nova etapa, l’Andorra HC comptarà amb quatre cares noves, el porter Nil Caballero, així com Oriol Sánchez, Jan Roca i l’internacional tricolor Nil Dilmé, i Arellano va assenyalar que “és un equip on gairebé tots són internacionals, grans jugadors i atletes, i hem d’aconseguir fer un gran equip”. Sobre els objectius del curs, l’entrenador català va destacar que “serà treballar diàriament i, al final, la lliga ens posarà on mereixem”, i va agregar que “si mereixem estar a dalt, perfecte, però l’esport té factors que no podem controlar. Del que estic segur és que el meu equip serà competitiu i agressiu al 100%”.
L’Andorra HC obrirà demà la lliga a les 21.30 hores a casa, davant del Tordera.