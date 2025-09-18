CICLISME
Darrer test de Cabanas i Jové abans de l’Europeu
Òscar Cabanas i Xavi Jové van participar en l’UCI Gravel Les Angles, última prova prèvia a l’Europeu que es farà aquest cap de setmana a Avezzano, Itàlia. En el cas de Jové, va arrencar amb el grup capdavanter, però un problema tècnic va obligar-lo a aturar-se, perdent un valuós temps. Finalment, va ser 24è a la general i 19è a la categoria elit, a 24 minuts del vencedor, l’exciclista professional francès Romain Bardet. Pel que fa a Cabanas, va entrar 27è en elit i 42è de la general, a 38 minuts de Bardet.
Jové i Cabanas seran els representants de la federació a l’Europeu aquest cap de setmana a terres italianes.