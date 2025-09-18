POLIESPORTIU POLÍTICA ESPORTIVA
La capital destinarà 462.000 euros a ajudes esportives
El comú d’Andorra la Vella destinarà 462.000 euros a donar suport als clubs, entitats i associacions de la parròquia que fomentin la pràctica esportiva. L’administració va realitzar una reunió ahir al vespre, una sessió oberta a totes les entitats esportives de la parròquia al Centre de Congressos, amb l’objectiu de detallar les bases per a la tramitació de les subvencions, així com dels diversos programes.
Entre els apartats per optar a les ajudes, hi ha afavorir la participació ciutadana en diverses disciplines esportives, reforçar l’esport de base, impulsar la competició i enfortir el teixit associatiu. A més, el comú també vol promoure projectes que contribueixin a la cohesió social i la integració a través de l’esport.
La quantitat que el comú ha reservat a les subvencions esportives és mínimament superior a la pressupostada en l’exercici anterior, que va ser de 461.721,50 euros. D’aquesta partida, finalment van atorgar-se 438.775 euros en ajuts, quedant-ne 22.946,50 sense adjudicar perquè no totes les entitats van esgotar els imports disponibles o no complien tots els requisits.