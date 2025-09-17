CICLISME
Torna el Tour
La ronda francesa visitarà el país per setè cop el 2027 i la Vuelta tornarà l’any vinent amb una etapa íntegra
El Tour de França té força coll avall tornar al país el 2027, sis anys després de l’última visita, el 2021. Així ho va explicar el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, durant una entrevista al programa Parlem-ne, de Diari TV, en què va assegurar que “el 2027 hi ha previsions que puguem tenir el Tour de França al país”, a més d’afegir que “no està tancat, però els avenços i les converses han anat en el bon sentit i és una possibilitat”.
El responsable de Turisme també va confessar que la voluntat era que la ronda francesa arribés l’estiu vinent aprofitant que la sortida és a Barcelona i les tres primeres jornades seran a Catalunya, però va ser l’executiu qui va descartar la presència de la prova pels condicionants que demanava l’organització, com ara no ser una etapa de muntanya en un tram tan inicial de la cursa, ja que seria la tercera etapa. Així doncs, la cursa ciclista més important del món aterrarà al Principat per setena vegada després d’haver-ho fet anteriorment el 1969, 1993, 1997, 2009, 2016 i 2021. Sobre l’impacte que genera la presència d’una prova com el Tour, Torres va destacar que “està comprovat que atrau visitants i el generador d’activitat econòmica que representa”, i va afegir que “per això cada vegada que anem a vendre la imatge d’Andorra intentem projectar-la arreu del món i el Tour és una de les competicions esportives amb més visualitzacions arreu del món i per a nosaltres és molt important”.
El Tour no serà l’única prova ciclista de primer nivell que transitarà pròximament per les carreteres del Principat, ja que la Vuelta repetirà visita l’any vinent. A final d’agost, durant la presència de la cursa al país, tant Torres com Javier Guillén, director general de la prova, van deixar oberta que la possibilitat de repetir el 2026 estava força avançada, i el ministre va afirmar ahir durant l’entrevista a Diari TV que “abans que marxessin ja vam acordar que l’any vinent tornaríem a tenir la Vuelta a Espanya amb una etapa íntegra”, a més de mostrar-se “molt content” per aquest retorn amb una jornada íntegra al país, com ja va passar el 2015 i el 2019.
Protesta "interceptada"
Durant l’entrevista, el ministre de Turisme i Comerç va confessar que la policia va “interceptar” una possible protesta pro Palestina durant l’arribada de la Vuelta a Pal a final d’agost. “Sembla que hi va haver algunes persones de fora que volien venir aquí probablement a manifestar-se”, va explicar Torres, que va afegir que “se les va poder, jo diria, interceptar i no deixar que fessin aquesta manifestació durant la prova”. El responsable turístic va agrair també al cos d’ordre “un operatiu de prevenció que va estar ben organitzat, i per això no va sorgir cap protesta d’aquestes característiques”.