OLIMPISME
Només sis de les 77 empreses proveïdores als Jocs eren de fora
La cita va tenir un cost de 4,5 milions d’euros, tal com havia pressupostat l’organització
Només sis de les 77 empreses contractades pel comitè organitzador dels Jocs dels Petits Estats d’Andorra 2025 eren estrangeres. Així es desprèn de la resposta de la ministra de Cultura i Esports, Mònica Bonell, a la pregunta presentada per la consellera d’Andorra Endavant Noemí Amador, sobre la contractació de les empreses del país a la cita. Segons les dades, els 71 proveïdors del país van facturar 3.275.285,44 euros, mentre que els sis de fora van rebre 519.329,21 euros. En el cas de les nacionals, els imports més elevats fan referència a conceptes com la publicitat i el màrqueting i la cerimònia d’inauguració, amb prop de 900.000 euros, als hotels, amb 763.000 euros, o al transport de les delegacions entre les seus, amb 371.431,35 euros. Entre les sis empreses contractades a fora del país van facturar 519.329,21 euros, en què destaca Quality, encarregada de produir el senyal en directe amb un cost de 140.039,42 euros, Ignitx, responsable de la gestió d’acreditacions i de la base de dades dels atletes, amb un preu de 259.552,56 euros, i Expolicencias, encarregada del marxandatge, amb un preu de 110.417,73.
Segons la documentació aportada a la resposta, el cost total dels Jocs va ser de 4.531.116,03 euros, quan el pressupost que havia previst l’organització era de 4,6 milions.