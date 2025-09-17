BÀSQUET
El MoraBanc arriba “justet” al debut a la Lliga Catalana
El MoraBanc Andorra s’estrenarà aquesta nit a la Lliga Catalana davant del Barça (21.00 hores, Andorra Televisió), en el primer títol oficial del curs, però que arriba encara en plena pretemporada per als de Joan Plaza i amb tot l’equip per formar-se. De fet, el tècnic tricolor va admetre ahir durant la prèvia que “arribem justets físicament, ja que Rafa Luz i Bassas no van poder entrenar dilluns, i Evans ha entrenat avui [ahir per al lector] amb febre”. Tots tres haurien d’estar disponibles per al duel d’aquesta nit, igual que Kuric, i sobre el matx contra el Barça, el tècnic va afirmar que “arribem amb ganes de seguir creixent”, en el primer dels dos partits en dos dies, ja que demà l’equip s’enfrontarà a la Penya.
Sobre els problemes físics, especialment amb relació a la baixa d’Okoye, que finalment no s’haurà d’operar, Plaza va afirmar que deixa a l’equip “molt coix” a la pretemporada. A més, va explicar que “quan vaig saber de la lesió vaig plantejar al club si no havíem de pensar a portar a algú, però portar ara persones aquí no és fàcil en cap sentit, ni econòmicament ni burocràticament”.