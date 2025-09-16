TENNIS
Vicky Jiménez signa el millor rànquing mundial de la seva carrera
Vicky Jiménez ha assolit aquesta setmana el millor rànquing WTA de la seva carrera. L’andorrana se situa ara com la 110a raqueta del món i, per tant, frega el Top 100 de la classificació mundial, un registre històric que suposa col·locar-se molt més a prop d’un dels grans reptes de la temporada per a l’andorrana. El salt arriba després de la seva gran actuació al WTA 500 de Guadalajara, on va protagonitzar una de les victòries més importants de la seva trajectòria en derrotar la número 26 del món, la russa Veronika Kudermetova, per 6 a 4 i 6 a 2, i que li va permetre avançar fins als quarts de final. Jiménez, de fet, va estar a punt d’accedir a les semifinals –va desaprofitar una pilota de partit– i va acabar cedint en tres sets (6-3, 3-6 i 7-6) davant la nord-americana Iva Jovic.
Abans d’aquesta 110a posició, l’anterior millor registre era el 120è lloc que havia marcat al rànquing mundial fa només 15 dies. La jove tenista s’ha recuperat definitivament del període d’irregularitat, on va arribar a ser la 379a del món, l’abril del 2024, després d’un període de lesions. Vicky, en aquest any i mig, ha repuntat fins signar un nou rècord personal.