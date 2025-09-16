Motor
La pujada a Beixalís comptarà amb 39 pilots
Els líders Enjuanes, de la Casa i Gil arriben amb avantatge mínim a una cursa que pot decidir el campionat
Un total de 39 pilots seran a la sortida de la Pujada Beixalís 2025, tercera cita del Campionat d’Andorra d’Automobilisme de Muntanya (CAAM), que es disputarà el dissabte 20 de setembre. La cursa arriba en un moment decisiu, amb classificacions molt ajustades: Jordi Enjuanes lidera en VHC, Gerard de la Casa en Producció i Joan Gil en Sport, però amb rivals molt a prop que buscaran retallar distàncies abans de l’última prova, la Peguera.
El recorregut, de 2,8 quilòmetres entre Encamp i la collada de Beixalís, té un pendent mitjà del 6,5 % i un desnivell de prop de 190 metres, amb una combinació de zones ràpides, corbes cegues i trams estrets que el converteixen en un dels més exigents del calendari.
El president de l’Automòbil Club d’Andorra (ACA), Enric Tarrado, ha remarcat que la prova "simbolitza l’aposta per la diversitat i l’espectacle" i ha agraït la col·laboració d’Encamp, parròquia històricament vinculada a les curses de muntanya.
El cònsol menor d’Encamp, Xavier Fernàndez, ha destacat que la cursa és "una oportunitat perquè pilots i públic gaudeixin d’aquest esport a casa nostra" i ha animat els veïns a assistir-hi.
El responsable tècnic de la Comissió Esportiva de l’ACA, Joel Capdevila, ha advertit que Beixalís "no serà senzill" i que la diferència la marcaran la capacitat de controlar el vehicle en els trams més estrets i la lectura de la climatologia i l’adherència.