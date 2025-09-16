REPORTATGE
Un inici gairebé immillorable
Els deu punts en cinc partits que suma l’FC Andorra són la millor arrencada que ha aconseguit mai l’entitat tricolor a les tres temporades a Segona Divisió.
És cert que la mostra no és gaire quantitativa i només són tres temporades a Segona Divisió, però el triomf de l’FC Andorra de diumenge davant del Còrdova a l’Estadi de la FAF va servir perquè el conjunt tricolor confirmés el millor inici històric en el futbol professional del país veí, amb deu punts en cinc partits, xifra que suposa una estrena difícilment millorable per un equip acabat de pujar. I és que en cap de les dues aventures anteriors a la categoria de plata del futbol espanyol l’equip tenia tants punts en aquests moments de la competició. A l’estrena de l’entitat a Segona a la temporada 2022-2023, l’equip dirigit per Eder Sarabia va sumar set punts en els cinc primers partits, amb dues victòries, un empat i dues derrotes, un més que el curs següent, 2023-2024, i també amb el tècnic basc a la direcció, ja que els tricolors van fer sis punts en els cinc primers duels (dues victòries i tres derrotes), en una campanya que s’acabaria baixant. Enguany, amb un altre entrenador d’Euskadi, en aquest cas Ibai Gómez, l’equip ha superat els anteriors registres amb tres triomfs, un empat i una única derrota en lliga.
“Hem de donar molt valor a veure que l’equip creix cada dia en diferents variants”
Des del vestidor no volen fer volar coloms, però l’entrenador tricolor, Ibai Gómez, va mostrar-se satisfet i va assenyalar que “més que comparar-nos amb altres anys, el que hem de fer és donar valor a portar deu punts de 15 possibles”, i va afegir que “hem de donar molt valor a veure que l’equip creix cada dia en diferents variants, i que això farà que cada cop sigui més difícil de contrarestar”. En la mateixa línia, el migcampista Théo Le Normand va mostrar-se “molt content” i va assegurar que aquest bon inici ha de servir-li a l’equip “per seguir treballant, seguir lluitant i seguir guanyant partits, que és el millor”. Tot i la bona estrena, el tècnic basc no vol deixar-ho aquí i va destacar que “òbviament estic feliç per aquest inici, tot i que sens dubte m’agradaria sumar fins i tot algun punt més”.
“[L’inici] Ha de servir per seguir treballant, seguir lluitant i seguir guanyant partits”
Més enllà de la comparativa en els tres anys de futbol professional, el 10/15 inicial iguala els primers cinc partits del curs passat a Primera RFEF amb Ferran Costa, i per buscar una arrencada millor s’ha d’anar al curs 2019-2020, el primer sencer de l’era Gerard Piqué. Llavors, amb Gabri a la banqueta a Segona B, l’FC Andorra va fer 12 punts en els cinc primers partits (quatre victòries i una derrota), en una temporada que va acabar abans d’hora per la covid.
Agraïment a l'afició
El vestidor va voler agrair també el suport de l’afició, amb l’entrada més alta registrada en un duel al futbol professional (el rècord són els 4.051 al play-off d’ascens contra la Ponferradina) i Ibai Gómez va declarar que “és el que més m’alegra de tot”, i va agregar que “no puc fer res més que agrair-ho”, mentre que Théo Le Normand va destacar que “cada cop hi ha més gent i això ens ajuda”.
L'AFICIÓ PODRÀ DUR MENJAR DE CASA DESPRÉS DE LA PROHIBICIÓ DE DIUMENGE
A més, per part del públic hi va haver queixes perquè en algun dels bars que hi ha al camp no hi havia entrepans i la normativa no permet desplaçar-se entre les diferents graderies. El club va explicar que va ser a causa d’un “malentès amb l’empresa de seguretat”, a més de “demanar disculpes als aficionats perjudicats” i comunicar que “es continuarà permetent l’entrada de menjar els dies de partit”.