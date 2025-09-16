Esquí
La FAE implementa un programa per prevenir lesions i malalties als esquiadors
L'objectiu és monitorar la salut física i mental de cada esportista
La Federació Andorrana d'Esquí (FAE) ha iniciat un programa pioner per prevenir lesions i malalties en els seus esportistes. De la mà d'Oriol Bonell, fisioterapeuta, es realitza un treball de control i prevenció que té com a objectiu monitorar la salut física i mental de cada esportista. "L’objectiu és monitorar els atletes tant en salut física com mental, que a curt termini sigui un sistema d’alarma i que a mitjà i llarg termini sigui un sistema d’identificació de factors de risc per poder després desenvolupar mesures preventives necessàries", ha explicat el professional andorrà.
"Es realitzen diferents formularis amb diferent periodicitat, per recollir dades a nivell de rendiment, de salut, i de salut mental de tots els esquiadors", segons Bonell, per tal d’identificar "juntament amb l’àrea mèdica de la FAE quins patrons o quins riscos es poden veure i en funció de la resposta, si creiem que s’ha de prendre una decisió, es coordina amb l’àrea que sigui". El programa serveix "perquè tothom tingui un control actualitzat", ha explicat el fisioterapeuta.