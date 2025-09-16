BÀSQUET
El BAXI Manresa, darrer escull de la pretemporada
El MoraBanc tancarà la pretemporada el dia 26 a les 20 hores, amb la celebració del Trofeu Andorra la Vella al pavelló Toni Martí, el darrer escull abans de començar la competició, la Lliga Endesa, a Múrcia a la pista de l’UCAM. El BAXI Manresa serà el rival de l’equip tricolor en la quarta edició del trofeu, en un assaig que replicarà el disputat a Sant Julià de Vilatorta i que va acabar amb triomf del conjunt de Joan Plaza per 96 a 101.
“Veig un equip que jugarà a un nivell molt alt i més físic que la temporada passada”
El president del club, Gorka Aixàs, va destacar que l’equip es troba encara en fase de construcció, amb jugadors que encara s’han d’adaptar a la competició, però va subratllar que veu el grup amb potencial: “Jugarem a un nivell molt alt, físic i competitiu. Veig un estil diferent del d’altres anys que m’agrada i aquests partits serveixen per anar construint el que volem ser i arribar en les millors condicions al primer partit de Lliga.” Tot i que va reconèixer que encara hi ha detalls per ajustar, el president va transmetre confiança i il·lusió davant una nova temporada, una plantilla renovada i amb capacitat per engrescar l’afició. El cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González, per part seva, va remarcar la importància d’un torneig que enguany també tindrà una finalitat solidària, ja que les entrades tindran un preu simbòlic de cinc euros (gratuïtes per als infants de fins a tres anys) i la recaptació de manera íntegra es destinarà a l’associació Hi arribarem, entitat que treballa per facilitar l’accés a la muntanya a persones amb diversitat funcional.