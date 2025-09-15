CICLISME
Vingegaard guanya una Vuelta que no acaba per les protestes
El ciclista danès del Visma-Lease a Bike, Jonas Vingegaard va endur-se la classificació general de la Vuelta a Espanya en una última jornada a Madrid que no va poder acabar a causa d’una nova jornada de protestes pro-Palestina i en contra de la participació de l’equip Israel-Premier Tech. L’etapa d’ahir, que ja no tenia cap transcendència en àmbit esportiu després del triomf virtual del danès a la jornada de dissabte, es va haver de suspendre a 56 quilòmetres de la meta, quan el grup ja estava a la capital madrilenya. Ja abans d’entrar a Madrid, l’organització va haver de fer alguns canvis de recorregut, i finalment va optar per suspendre la cursa abans d’hora vist que el circuit final on els ciclistes havien de fer nou voltes estava ple de manifestants en diversos dels punts.
Els residents Alemida i Pidcock tanquen el podi
Vingegaard va sumar així la seva primera Vuelta i tercera gran volta, superant els residents Joao Almeida i Tom Pidcock.