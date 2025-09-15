FUTBOL
Triomf d'eficàcia
L’Andorra resisteix a una primera part dolenta i suma la tercera victòria del curs
La vida, i el futbol, que no deixa de ser vida, són moments. I més enllà de fer les coses bé o de no cometre errades, l’important és sobretot aprofitar els instants. Així s’explica que l’FC Andorra sumés ahir la tercera victòria de la temporada imposant-se al Còrdova per 3-1. Perquè la primera meitat que va fer l’equip tricolor, encara pitjor que la de dilluns passat a Eibar, va ser per anar al descans perdent, però dues fogonades van fer que un Andorra molt inferior al seu rival marxés al descans al davant en el marcador i acabés guanyant. I si a sobre ho fas amb els teus i amb un gran ambient com el que hi havia ahir a Encamp amb més de 3.700 persones, tot és més agradable i fa celebrar-ho encara més i millor després.
Perquè tornant als moments, ni cada dia és festa, ni a tots els partits pots exhibir-te amb un glop de futbol champagne, però és important que quan no puguis fer-ho, siguis capaç de matar el rival amb dues accions puntuals com va passar ahir. Perquè saber patir i reaccionar quan ets inferior perquè et mostres imprecís, sense gairebé passar del mig del camp i patint al darrere, no deixa de ser un exercici de maduresa clau per a convertir-se en un gran equip de futbol. I això, a poc a poc, és el que està fent Ibai Gómez amb aquesta plantilla. Tot això, també, amb un puntet de sort, perquè després de veure’s 0-1 als dos minuts per culpa d’un gol en pròpia, l’equip va poder empatar amb una rematada des de gairebé 30 metres d’Olabarrieta que semblava aparentment inofensiva, però que es va acabar enverinant amb un bot traïdor. I no gaire després, una acció de mag de Domènech amb una gran passada a l’espai, no va desaprofitar-la Minsu per capgirar un partit que feia molta pujada i que semblava que marxaria cap a Còrdova. I que si no ho va fer va ser, en gran mesura, per l’espectacular actuació d’Aaron Yakobishvili, que amb un espectacular catàleg d’aturades va evitar que la ferida fos més gran. Tema a banda va ser la segona meitat, en què l’equip va fer un pas endavant i va fer el 3-1 amb Villahermosa en uns segons 45 minuts en què van perdonar el que hauria pogut ser una golejada d’escàndol. Però més enllà de la segona part per gaudir, de ben segur que la primera li servirà a l’equip per a créixer. I mentrestant, l’FC Andorra segueix a la part alta de la taula, i dissabte que ve rebrà el Mirandés.
L'FC Andorra enganxa
Però més enllà de la victòria, una de les notícies de la tarda va ser l’entrada a l’Estadi de la FAF. I és que l’equip comença a poc a poc a enganxar i a engrescar l’afició, i ahir es va veure a la graderia amb més de 3.700 persones (unes quantes vingudes des de Còrdova, també). Perquè una de les crítiques (i també autocrítiques dins del club), era que a l’entitat faltava arrelament, cosa que ja va anar millorant al tram final de la passada temproada, i que sembla que ho fa ara també.
Destacats
SALVADOR
Sense les seves aturades de mèrit, sobretot a la primera meitat, no s’entendria la victòria tricolor.
MINSU
GOLEJADOR
El seu gol va situar per davant l’FC Andorra, i va tenir oportunitats per anotar-ne algun més.
M. DOMÈNECH
MAG
Va aixecar a tothom de la grada amb l’espectacular passada a l’espai que va convertir-se en el gol de Minsu.