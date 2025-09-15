FUTBOL
Preocupació a l’AFA per la situació dels futbolistes
L’associació de jugadors ha ofert assessorament als esportistes
L’Associació de Futbolistes Andorrans (AFA) va mostrar la seva preocupació per la situació que travessa el futbol nacional amb la suspensió de la Lliga Multisegur per la falta de quota d’immigració i la impossibilitat que els equips registrin nous fitxatges. Després que ho fessin ja durant els últims dies Govern, la Federació Andorrana de Futbol (FAF) i els clubs, ahir va ser el torn de l’entitat, que va mostrar la seva “preocupació per l’actual situació que està vivint el futbol andorrà en aquests moments que no permeten desenvolupar als nostres afiliats la seva activitat professional”.
Els clubs segueixen anunciant fixatges tot i l'ajornament
Així mateix, l’entitat que presideix Ilde Lima va posar-se “a disposició dels nostres afiliats i dels jugadors recentment arribats al país per a qualsevol assessorament, laboral, jurídic o esportiu”. Prop d’una norantena de futbolistes no van poder tramitar el seu permís de treball a causa del tancament del contingent, fet que va obligar així a l’ajornament de la competició nacional dues setmanes, tot i que tot fa preveure que s’acabarà allargant encara més.
Paradoxalment, diversos dels equips de la Lliga Multisegur Assegurances segueixen anunciant fitxatges com si res passés, com el Ranger’s, que va confirmar l’arribada de l’atacant balear Alex Ginard, o l’Atlètic Escaldes (aquest és un dels pocs equips que té a la plantilla disponible), que va incorporar a les seves files Antonio Ruiz Topo.