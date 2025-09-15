AUTOMOBILISME
Pluja de podis a la 36a Pujada a Gironella Casserres
Els pilots del país van ser protagonistes a la 36a edició de la Pujada Gironella Casserres, amb el segon lloc general del pilot de l’ACA Club, Joan Gil, a poc més de 7 segons del triomf, i amb la tercera plaça del resident Jordi Gaig. Aquest pilot, a més, va encapçalar el triplet nacional a la categoria de turismes, on ell va endur-se la victòria i va superar Gerard de la Casa (segon de la categoria i quart general) i Joan Vinyes (sisè global i tercer en turismes).
La victòria a la general va ser per al corredor català Jordi Vilardell, que va assolir un millor registre de 2’59”705 a la segona de les pujades.