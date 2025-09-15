BÀSQUET

BÀSQUET

Plaza es mostra satisfet amb les incorporacions

Creu que s’ha fet un equip “equilibrat” que necessita adaptació

Plaza, donant instruccions als seus jugadors.

Plaza, donant instruccions als seus jugadors.

El tècnic del MoraBanc Andorra, Joan Plaza, va mostrar-se satisfet per l’actitud de l’equip al duel davant del Hiopos Lleida corresponent al Trofeu d’Escaldes-Engordany, i va destacar el paper dels nous fitxatges. “Crec que tots ells estan encara aterrant en tots els sentits, perquè molts no havien jugat mai a l’ACB”, va destacar el tècnic català, que va agregar que “crec que hem acabat fent un equip equilibrat, però requereixen el seu peatge d’adaptació, amb l’arbitratge, al nou estil d’entrenador, però jo estic molt content”.

“Tots ells estan encara aterrant perquè molts no havien jugat a l’ACB”Joan Plaza, Entrenador del MoraBanc

Entrant en detalls, Plaza va lloar el paper de Morris Udeze, que va debutar davant dels lleidatans i va afirmar que “estic content perquè és molt professional i crec que ens donarà molta ajuda”, mentre que d’Yves Pons va manifestar que “ja el coneixem, però li estem donant una altra dimensió al seu joc”. Per últim, el tècnic del conjunt tricolor va referir-se a Justin McKoy, de qui va dir que “li està costant perquè ve amb un altre perfil de joc i és a qui hem de cuidar més” i també al paper d’Aaron Best, de qui va destacar que “és un noi que crec que també ens podrà ajudar molt”.

Càmera de televisió al Toni Martí.

Càmera de televisió al Toni Martí.

SET DUELS DEL MORABANC A L'ACB ES VEURAN EN OBERT

Els aficionats del MoraBanc Andorra podran veure en obert set dels partits del conjunt tricolor a l’ACB a través de la TDT. La Lliga Endesa deixa enguany Movistar i farà el salt a Dazn, que ha revenut dos partits per jornada a Televisió Espanyola i a Televisió de Catalunya perquè s’emetin en obert els diumenges a les 12.30 i 12.00 hores, respectivament. Així doncs, set dels 34 duels del conjunt tricolor es podran veure de manera gratuïta.

Esport3 oferirà els duels a casa contra Girona (jornada 3) i Joventut (Jornada 8) i els partits a Manresa (jornada 17) i Girona (jornada 22). A més, Televisió Espanyola (en principi a Teledeporte) emetrà el MoraBanc-València (jornada 20) i el MoraBanc-Manresa (jornada 30) i el partit a Lleida (jornada 33).
