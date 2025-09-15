ESQUÍ DE FONS
Irineu Esteve i Gina del Rio segueixen amb la preparació a Font Romeu
Irineu Esteve i Gina del Rio segueixen posant-se a punt per a l’inici de la temporada d’esquí de fons amb una estada de preparació a Font Romeu. Tots dos fondistes van tornar a l’activitat després d’uns dies de descans posteriors a l’anterior estada a Escandinàvia, i ara entrenaran dues setmanes a l’estació francesa. Esteve comptarà amb Hans Kristian Stadheim, tècnic del Team Aker, que es desplaçarà a Font Romeu per supervisar la preparació. Del Rio entrenarà els primers dies sola, i posteriorment s’unirà a l’equip de França.
Ja de cara a l’octubre, Esteve es desplaçarà a Oslo i a Trosby amb el Team Aker, mentre que Gina del Rio s’exercitarà del 14 al 22 d’octubre a Premanon amb l’equip femení de França. Tots dos tornaran a entrenar junts de l’1 al 9 de novembre a Davos abans de l’inici de la Copa del Món a finals de novembre.