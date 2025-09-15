Bàsquet
El BAXI Manresa, darrer escull de pretemporada pel MoraBanc Andorra
El 4t Trofeu Andorra la Vella es disputarà el dia 26 al Pavellló Toni Martí
El MoraBanc tancarà la pretemporada el dia 26 a les 20 hores, amb la celebració del Trofeu Andorra la Vella, el primer a casa, al pavelló Toni Martí, abans de començar la lliga a Múrcia, a la pista de l'UCAM. El BAXI Manresa serà el rival de l'equip tricolor en la quarta edició del trofeu, en un assaig que replicarà el disputat a Sant Julià de Vilatorta i que va acabar amb triomf del conjunt de Joan Plaza per 96 a 101.
El cònsol major d'Andorra la Vella, Sergi González, ha explicat que el partit "serà un tastet del que ens espera aquesta temporada, amb molta il·lusió i una afició que està molt motivada" i el president del MoraBanc, Gorka Aixàs, ha exposat que se sent "orgullós de competir a casa nostra i de fer-ho amb un acord 360 graus amb el comú d’Andorra la Vella, que combina la formació de base, el primer equip i el vessant social". L'entrada pel partit tindrà un cost de cinc euros i la recaptació íntegra anirà cap a l'associació Hi arribarem, entitat que treballa per fer accessibles les muntanyes a persones amb diversitat funcional.