CICLISME
Vingegaard sentencia el triomf a la Bola del Mundo
El danès Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) va imposar-se ahir a la penúltima etapa de la Vuelta, de 164,8 quilòmetres entre Robledo de Chavela i la Bola del Mundo, i es va assegurar virtualment el triomf a la general final. El doble guanyador del Tour va atacar a un quilòmetre de la meta i va deixar enrere el portuguès Joao Almeida (UAE Emirates Team-XRG), que va cedir 22 segons i queda a 1’16” de la general abans de l’última jornada d’avui a Madrid. L’etapa també va estar marcada per noves protestes propalestines, ja que a Cercedilla, l’organització va haver de modificar el recorregut i, a Becerril de la Sierra, una vintena de manifestants va bloquejar la carretera, fet que va retardar el pas dels favorits. Tot i la tensió, Vingegaard va creuar primer la línia d’arribada, amb onze segons sobre el seu company Sepp Kuss i 13 sobre Jai Hindley.