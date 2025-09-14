TENNIS
Vicky Jiménez, eliminada als quarts a Guadalajara
Vicky Jiménez Kasintseva va caure eliminada als quarts de final del torneig WTA 500 de Guadalajara (Mèxic) en perdre davant d’Iva Jovic en tres sets (6-3, 3-6 i 7-6). Després d’assolir una de les victòries més importants a la seva carrera en derrotar la número 26 del món, la tenista del Principat volia seguir amb la seva gran setmana, però va acabar perdent al tie-break un partit en què va arribar a tenir una pilota de partit.
La tricolor no va arrencar gaire bé, amb un 6-3 en contra a la primera mànega, tot i que a la segona va poder respondre amb la mateixa moneda i va trencar-li tres cops el servei a Jovic per a empatar el partit i dur-lo al set definitiu. Aquesta darrera mànega va estar marcada per la igualtat, primer fins al 4-4 amb les dues tenistes mantenint el seu servei, i després amb el 6-6 després de dos breaks de cada competidora per forçar la mort sobtada. Al tie-break, Jiménez va arrencar 3-0 a baix, però va capgirar fins al 5-6, on va tenir una pilota de partit que no va acabar de rematar, i Jovic va aprofitar-ho per tancar el set i el partit i endur-se el triomf.