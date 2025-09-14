CICLISME
Roger Turné acaba 77è sub-23 al Mundial de Valais
Roger Turné va finalitzar en la 77a posició a la prova sub-23 de cross-country del Mundial de BTT disputat ahir a Valais (Suïssa). El corredor de la federació va sortir des de la darrera fila i,va poder completar només quatre de les set voltes que hi havia previstes al circuit, abans de ser eliminat. Un cop acabada la prova, va manifestar que “estic content per com ha anat la cursa. Cal dir que sí que és cert que m’he trobat una mica falta de ritme, però és lògic després de la lesió, però he donat tot el que tenia per intentar aconseguir la millor classificació possible”.