Remuntada tricolor davant del Còrdova (3-1)
L'FC Andorra suma la tercera victòria de la temporada amb els gols de Minsu, Olabarrieta i Villahermosa
L’FC Andorra ha sumat la tercera victòria de la temporada després de remuntar al Còrdova 3-1 a l’Estadi de la FAF. Tot i fer una molt mala primera part, els tricolors han marxat al descans davant del marcador amb dues fogonades de Minsu i Olabarrieta que han contrarestat el gol inicial de Petxa en pròpia, i a la represa han acabat sentenciant al tram final amb un gol de Dani Villahermosa, en una tarda amb un magnífic ambient a Encamp amb més de 3.700 persones.
El matx no ha pogut arrencar pitjor pels tricolors, i és que tot just el partit transitava pel segon minut quan un intent de refús de Petxa a l’àrea gran s’ha convertit en una rematada imparable per a un Yaako que no ha pogut evitar el 0-1. Un gol que ni molt menys ha esperonat els tricolors, que s’han visc absolutament superats pels andalusos, sense poder gairebé passar del mig camp amb una certa clarividència, complicant-se la vida en excés en la sortida de pilota, i traient aigua de la barca en molts moments. Però en un córner caigut del cel, els tricolors han pogut igualar el matx gràcies a l’ajuda dels visitants quan Olabarrieta ha engaltat una pilota des d’uns 30 metres en un xut que semblava inofensiu, però que ha acabat convertint-se en l’empat amb la col·laboració del porter Carlos Marín, que se l’ha acabat empassant. Lluny d’agafar aire amb el gol, els d’Ibai han seguit patint de valent, però una i altra vegada Yaako ha anat salvant les perilloses arribades dels cordovesos, molt millors en els primers 45 minuts. Però coses del futbol, quan més collava el Còrdova, una espectacular passada a l’espai de Marc Domènech ha deixat a Minsu en situació franca i ha acabat fent el 2-1 després de superar al seu defensor i al porter, per fer embogir a la parròquia tricolor en una primera meitat en què no s’ha tornat a moure més el marcador.
A la represa, els tricolors han protestat un possible penal sobre Carrique que ni l’àrbitre ni el VAR han xiulat, però el partit ha seguit amb els cordovesos tenint les aproximacions i les ocasions més clares, però sense el punt d’encert necessari per empatar el duel. De fet, el que ha estat a punt d’arribar ha estat el tercer dels locals, però Minsu ha arribat massa forçat al punt de penal després d’una bona passada de la mort de Lauti després d’una bona recuperació en la pressió. El partit s’ha anat adormint amb els canvis a les dues bandes, i ha anat baixant el ritme, tot i que tots dos equips anaven tenint acostaments. No ha estat fins al tram final que s’ha tornat a animar la cosa, amb una doble ocasió tricolor amb Álex Calvo i Lauti per sentenciar. Ells no s’han mostrat encertats, però sí que ho ha estat Villahermosa poc després, aprofitant un refús del porter local després d’una excel·lent cavalcada de Carrique per la dreta per anotar el definitiu 3-1 i fer embogir a un públic d'Encamp, que encara hagués pogut celebrar un parell de gols més al temps afegit per arrodonir l'important triomf contra els andalusos.
L’FC Andorra repetirà ara partit a casa i rebrà dissabte a les 18.30 hores al Mirandés, que ahir va perdre 1-5 davant del Deportivo de la Corunya.
FITXA TÈCNICA
FC ANDORRA, 3: Yaakobishvili; Petxa, Gael Alonso, Bombardó, Imanol; S. Molina, M. Domènech, Le Normand: Olabarrieta, Lautaro i Minsu.
CÒRDOVA CF, 1: C. Marín; C. Isaac, Forneyem, X. Sintes, I. Vilarrassa; Theo, Isma Ruiz, Requena; Jacobo, Guardiola, Kevin Medina.
CANVIS: Carrique per Petxa (46’); Álex Calvo per Imanol (55’); Martí Vilà per Olabarrieta (68’); Villahermosa per Domènech (68’) i Á. Martín per Le Normand (79’) –FC Andorra Jan Salas per Theo (46’); Carracedo per Kevin Medina (46’); Diego Bri per Requena (57’); Fuentes per Guardiola (71’) i Dalisson per Jacobo (71’) –Còrdova CF–.
GOLS: 0-1, Petxa, en pròpia porteria (2’); 1-1, Olabarrieta (19’); 2-1, Minsu (35’); 3-1, Villahermosa (83’).
ÀRBITRE: Alejandro Morilla Turrión (Navarra).
TARGETES: Grogues a Petxa i Yaako –FC Andorra–; C. Isaac, Fomeyem, Danilsson i P. Ortiz –Còrdova CF–.
ESTADI: Estadi de la FAF (Encamp), amb 3.731 espectadors.