ESQUÍ ALPÍ
Ordino Arcalís, seu de la trobada FIS Children
Ordino Arcalís va ser l’escenari de la 41a reunió anual del FIS Children’s Race Organizers Committee (FCROC), amb la participació de 14 comitès organitzadors de 13 països. La sessió, celebrada al restaurant Borda La Coma, va servir per definir el calendari de competicions infantils, revisar reglaments i presentar noves propostes. Entre els assistents hi havia representants de la Federació Internacional d’Esquí, com Janez Fleré i Janez Dekleva, president del comitè. Andorra hi va ser present amb Alex Antor, Carmela Fernández i Israel Ramonet. El FCROC, creat per coordinar i harmonitzar criteris en categories sub-14 i sub-16, va celebrar la trobada a Andorra per quarta vegada. Ordino Arcalís n’és membre com a seu del Trofeu Borrufa.