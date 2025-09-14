ATLETISME
Un mal dia en el pitjor moment
Nahuel Carabaña acaba últim a la seva sèrie dels 3.000 obstacles del Mundial
Nahuel Carabaña va tancar la seva participació en el Campionat del Món d’atletisme que se celebra a Tòquio (Japó), amb una última posició a la segona sèrie dels 3.000 metres obstacles que va impedir-li passar a la gran final, objectiu que s’havia marcat abans de desplaçar-se a terres asiàtiques. L’atleta tricolor no va arrencar gens malament, però al tram final va anar desfent-se a poc a poc fins a creuar la meta en 12a posició de la seva eliminatòria amb un registre de 8’49”01, molt lluny de la seva millor marca establerta en 8’12”80, i acabant amb molt males sensacions, tal com va explicar després de la prova. Carabaña era conscient de la dificultat de la sèrie que li havia tocat, amb cinc atletes que estan al Top-10 del rànquing mundial, i va arrencar la cursa contemporitzant en una eliminatòria que va arrencar ja de per si força lenta. Al pas pel primer quilòmetre, ocupava la vuitena posició, i a partir d’aquí va progressar fins a situar-se a prop del sisè lloc (passaven a la final els cinc primers). Però de cop i volta, Carabaña va començar a perdre les forces i va anar perdent ritme i veient com els rivals anaven marxant fins a passar pel punt dels 2.000 metres el penúltim, i acabar caient a l’últim lloc a la línia d’arribada, entrant a quatre segons del penúltim classificat, el nord-americà Kenneth Rooks, que era a priori un dels favorits.
“Soc el primer que està enfadat perquè he estat molt lluny del que s’espera de mi”
Un cop acabada la prova, l’atleta va prendre la paraula i va mostrar-se molt autocrític amb la seva actuació a les xarxes socials. “Avui no tinc excuses. Soc el primer que està enfadat amb la meva actuació, perquè sé que he estat molt lluny del que s’espera de mi i del que jo mateix espero de mi”, va destacar d’inici, a més d’afegir que “no estic gens satisfet de com he corregut; de fet, sento que he fallat a tots els que confien en mi i em donen suport cada dia. El que ha passat no mereix ni felicitacions ni enhorabones, perquè seria enganyar-me a mi mateix i a tots els que em segueixen”.
“No es tracta de buscar justificacions, sinó d’assumir que no he estat al nivell”
Entrant en més detalls amb la seva participació al Japó, va assenyalar que “soc plenament conscient que ha estat una cursa molt dolenta, d’aquelles en què toca donar la cara, reconèixer-ho i acceptar-ho sense excuses”, i va agregar que “no es tracta de buscar justificacions, sinó d’assumir que no he estat al nivell”. Per últim, l’atleta va destacar que “em toca aprendre del que ha passat, treballar més i millor, i tornar amb més força” i va cloure que “sé que l’exigència és màxima i, precisament per això, no em conformo”, a més de remarcar que “la meva mirada segueix endavant i les ganes de tornar a mostrar la meva millor versió són més grans que mai”.