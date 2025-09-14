FUTBOL

L’equip vol girar full de la derrota a Eibar i tornar a sumar tres punts com a locals

Els tricolors celebren un gol a Encamp.

Els tricolors celebren un gol a Encamp.FCA

L’FC Andorra rep aquesta tarda (14.00 hores, Estadi de la FAF) el Còrdova amb l’objectiu de seguir fent-se fort a casa i de girar full del partit a Eibar de dilluns que va suposar la primera derrota de la temporada per a l’entitat tricolor. El tècnic Ibai Gómez va assenyalar sobre el duel que “quan perds tens ganes de tornar a competir” i va agregar que “crec que serà un partit molt atractiu per a l’espectador perquè juguem contra un grandíssim equip, i anirem a totes”. L’entrenador basc va afirmar també que “és cert que a casa hem d’intentar que sigui un fortí igual que fan tots els equips perquè sabem la importància de guanyar els teus punts a casa en aquesta categoria”, i va admetre que calia una dosi de tocar de peus a terra: “crec que la derrota de l’altre dia ens va venir fantàstica perquè al final tot era eufòria”. De cara al duel d’aquesta tarda, els tricolors tindran les absències de Cerdà i Jastin per lesió, i tampoc podran comptar amb Efe ni Merquelanz pels problemes burocràtics.

“Crec que serà un partit molt atractiu per a l’espectador”Ibai Gómez, Entrenador de l’FC Andorra

PROP DE 250 AFICIONATS CORDOVESOS SERAN A ENCAMP

El Còrdova no estarà sol a Encamp, i és que prop de 250 aficionats del club andalús donaran suport al seu equip a l’Estadi de la FAF. Aquest serà, doncs, un dels desplaçaments més massius que hi hagi en un partit de l’FC Andorra, juntament amb els de l’Espanyol, el Saragossa, el Racing, Las Palmas o l’Osca a l’anterior etapa del club a la Segona Divisió, o amb el de l’any pasat del Nàstic de Tarragona al duel del tram final de temporada a Primera RFEF. La grada visitant d’Encamp té capacitat per a unes 300 persones.
