FUTBOL
L’equip vol girar full de la derrota a Eibar i tornar a sumar tres punts com a locals
L’FC Andorra rep aquesta tarda (14.00 hores, Estadi de la FAF) el Còrdova amb l’objectiu de seguir fent-se fort a casa i de girar full del partit a Eibar de dilluns que va suposar la primera derrota de la temporada per a l’entitat tricolor. El tècnic Ibai Gómez va assenyalar sobre el duel que “quan perds tens ganes de tornar a competir” i va agregar que “crec que serà un partit molt atractiu per a l’espectador perquè juguem contra un grandíssim equip, i anirem a totes”. L’entrenador basc va afirmar també que “és cert que a casa hem d’intentar que sigui un fortí igual que fan tots els equips perquè sabem la importància de guanyar els teus punts a casa en aquesta categoria”, i va admetre que calia una dosi de tocar de peus a terra: “crec que la derrota de l’altre dia ens va venir fantàstica perquè al final tot era eufòria”. De cara al duel d’aquesta tarda, els tricolors tindran les absències de Cerdà i Jastin per lesió, i tampoc podran comptar amb Efe ni Merquelanz pels problemes burocràtics.
“Crec que serà un partit molt atractiu per a l’espectador”