FUTBOL SALA
L’Encamp venç el Ranger’s i s’endú la Supercopa
El Sideco FC Encamp va obrir la temporada proclamant-se campió de la Supercopa de futbol sala després d’imposar-se ahir per 5-3 al Ranger’s al duel disputat als Serradells. El duel va arribar al descans amb taules (2-2) després dels gols de Gerard Raventós i Hugo Miguel Rodrigues per als encampadans, i de Roger Nazzaro i Marc Ferré per als lauredians, i el partit va seguir amb empat fins als deu últims minuts (3-3) amb un nou gol d’Eric Rodríguez per a l’Encamp i de Ferré per al Ranger’s. El duel semblava anar encaminat a la pròrroga, però els gols de Gerard Raventós i de Ludo Clemente a l’últim minut van donar el títol a un Encamp que vol tornar a ser el referent del futbol sala nacional.