FUTBOL
Preocupació a l'associació de futbolistes per la situació a la Lliga Multisegur
L'AFA dona suport als jugadors que no han pogut tramitar els permisos de residència
L'Associació de Futbolistes Andorrans (AFA) va emetre ahir a la nit un comunicat per mostrar la seva "preocupació" per l'actual situació que està vivint el futbol nacional amb la problemàtica amb les quotes d'immigració que ha impedit l'estrena aquest cap de setmana de la Lliga Multisegur Assegurances. En l'escrit publicat a les xarxes socials, l'AFA lamenta que la situació "no permet desenvolupar als nostres afiliats la seva activitat professional". A més, l'entitat es posa a "disposició dels nostres afiliats i dels jugadors recentment arribats al país per a qualsevol assessorament".
Prop de 90 futbolistes, 88 concretament, no han pogut tramitar les seves fitxes federatives a causa de la falta de permisos de residència, i això va obligar dijous a la federació a ajornar l'inici del campionat nacional de futbol.