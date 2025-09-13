TENNIS
Vicky Jiménez, eliminada a Guadalajara
La tennista ha caigut davant de la nord-americana Iva Jovic en tres sets
Vicky Jiménez ha estat eliminada als quarts de final del torneig WTA 500 de Guadalajara (Mèxic) després de caure davant d'Iva Jovic per 6-3, 3-6 i 7-6 (8-6). La nord-americana, número 73 del món, ha arrencat millor enduent-se el primer set, però Jiménez ha tret la seva millor versió per forçar la tercera i definitiva mànega.
Aquesta darrera mànega ha arrencat amb màxima igualtat fins al 4-4, quan les dues tennistes s'han trencat el servei fins al 6-6 que ha forçat el tie-break. Aquí, la nord-americana ha semblat encarrilar el triomf amb el 3-0 inicial, però Jiménez ha protagonitzat una gran remuntada fins al 5-6 que li ha donat una pilota de partit. La tennista, però, no l'ha sabut aprofitar, i Jovic s'ha acabat enduent la mort sobtada per 8-6 i ha segellat la victòria final.