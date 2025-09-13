ATLETISME
Un repte majúscul
Nahuel Carabaña debuta a Tòquio a la segona sèrie dels 3.000 obstacles en cerca del pas a la final
Nahuel Carabaña s’estrena aquest matí al Campionat del Món d’atletisme que se celebra a Tòquio (Japó) amb la participació en la segona de les tres sèries dels 3.000 metres obstacles, prevista a les 11.18 hores. Com ja va avisar abans de posar rumb al país asiàtic, l’objectiu de l’atleta no serà altre que aconseguir passar a una final mundialista per primer cop a la seva carrera, però no serà gens fàcil, i és que haurà de disputar, possiblement, l’eliminatòria més complicada de les tres que hi haurà, vistos els rivals. Entre els seus 11 contrincants, cada sèrie és de 12 corredors i els cinc primers passen a la gran final, hi ha cinc atletes que estan al Top-10 del rànquing mundial (a la primera sèrie n’hi ha dos, i a la tercera dos més), entre ells l’alemany Frederik Ruppert, el segon home més ràpid enguany amb un temps de 8’01”49. Dintre d’aquests deu millors, Carabaña compartirà també eliminatòria amb l’etíop Samuel Firewu (quart al rànquing), el kenyà Abraham Kibiwot (sisè a la classificació), el tunisià Mohamed Amin Jhinaqui (setè) i el nord-americà Kenneth Rooks (novè). La resta de rivals seran Jean-Simon Desgagnés, Leo Magnusson, Geordie Beamish, Louis Gilavert, Salaheddine Ben Yadize, a més de Leonard Chemutai.
“Crec que està obert per a tothom, i tots podem lluitar per passar a la final”
Nahuel Carabaña arriba a la cursa amb la novena millor marca global de tots els participants amb el 8’12”80 aconseguit fa uns mesos, i amb la setena millor d’aquesta temporada. L’atleta va arribar al Japó una setmana abans de la cursa per aclimatar-se a les condicions que trobarà a la prova (es preveu força calor i una humitat també bastant elevada), i va manifestar abans de saltar a competir al tartà que “les sensacions durant aquesta setmana han estat molt bones” i va agregar que “és cert que fa calor i humitat, però estem preparats”. Per últim, l’atleta va destacar que “correrem a la segona sèrie, que és una mica difícil comparada amb les altres dos” i va cloure que “crec que està obert per a tothom i tots podem lluitar per passar a la final”. En la mateixa línia, el president de la Federació Andorrana d’Atletisme, Josep Maria Missé, va afirmar que “venim amb l’ambició i la confiança que el Nahuel pugui estar a la final”, i va remarcar que “fa temps que dic que ja no venim a competicions així a participar, sinó que ho fem per competir, venim a lluitar per la final”. Per últim, va finalitzar que “estic segur que el Nahuel ens farà vibrar i patir molt a la vegada, però és el que toca i és una sensació fantàstica”.
“Ja no venim a competicions així a participar, si no que ho fem per competir”
Presèncial al congrés
El president de la federació nacional va participar en el congrés de la World Athletics, que va fer-se a Tòquio com a prèvia del Mundial que arrenca avui.