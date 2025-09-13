BÀSQUET
El MoraBanc tanca la preparació al Pas de la Casa
El MoraBanc Andorra va tancar ahir l’habitual estada de pretemporada al Pas de la Casa que enguany va tenir al conjunt de Joan Plaza durant tres jornades d’entrenaments a les instal·lacions esportives del comú d’Encamp a la vila fronterera, fruit del conveni de col·laboració que hi ha vigent entre l’entitat tricolor i l’administració parroquial. Després de l’estrena de dilluns davant del París Basketball, precisament a Encamp, el MoraBanc va iniciar aquesta estada al Pas de la Casa abans d’afrontar el segon test de pretemporada, que arribarà aquesta mateixa tarda a les 19.30 hores davant de l’Hiopos Lleida en el marc del vuitè Trofeu d’Escaldes-Engordany.
Sobre l’estada a la localitat encampadana, el director general del MoraBanc Andorra, Francesc Solana, va valorar positivament les jornades d’entrenaments, i va assegurar que “l’equip s’ha sentit molt ben acollit” a més de destacar la millora de les instal·lacions amb la renovació del parquet i les cistelles, que “han fet un salt de qualitat important”. Solana va remarcar també que l’estada ha servit per fer cohesió d’equip o activitats d’esbarjo, i per tot això va realitzar “un balanç molt positiu”, a més de cloure que “l’equip marxa del Pas de la Casa molt satisfet de l’experiència”.
Des del comú encampadà, el conseller d’Esports i Reactivació Econòmica, Nino Marot, va destacar que “el MoraBanc tanca dues setmanes d’estades professionals vinculades al bàsquet obrint així a altres disciplines l’interès dels entrenaments en alçada, molt consolidats, per exemple, amb la natació”. A més, Marot va posar de manifest que nous hotels rebin esportistes i va agrair els establiments que van apostar-hi des del principi.