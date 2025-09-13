TENNIS
El major triomf de Vicky
Vicky Jiménez Kasintseva està en un gran moment de forma com va demostrant les últimes setmanes, i ho acaba de refermar amb la major victòria de la seva curta, encara, carrera esportiva. I és que sí, amb 14 anys va guanyar un Grand Slam júnior, l’any passat va sumar un triomf en un torneig WTA 1.000 a Madrid, però mai fins ara havia derrotat a una tennista situada dins del Top-30 del rànquing de la WTA com acaba de fer a Mèxic.
La tennista està participant en el torneig WTA 500 de Guadalajara, i va aconseguir el pas als quarts de final per la porta gran després de derrotar la russa Veronika Kudermetova, segona cap de sèrie del torneig i que actualment és la 26a millor jugadora de tennis del planeta segons la classificació de la WTA. En un partit molt seriós i on va manar en tot moment, Jiménez va refermar el seu bon estat de forma imposant-se per 6-4 i 6-2 a una jugadora que havia arribat a estar al Top-10 mundial (va ser novena a l’octubre del 2022) i que suma tres títols com a professional en individuals, i diversos en dobles, sense anar més lluny, el Wimbledon d’aquest mateix any.
Amb la victòria sumarà el seu millor rànquing WTA
Aquest espectacular triomf de Vicky Jiménez es veurà també reflectit en el rànquing, i és que més enllà d’on acabi arribant en aquest torneig WTA 500 de Guadalajara (la passada matinada va disputar el partit de quarts de final amb la nord-americana Iva Jovic, 73a al rànquing de la WTA), els punts assolits a Mèxic farà que torni a pujar el rànquing aconseguint la seva millor classificació històrica. L’accés a l’US Open la va fer pujar al lloc 120è de la WTA, i ara quedarà, com a mínim, situada al voltant del lloc 108è, ben a prop del Top-100.