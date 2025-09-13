ESQUÍ ALPÍ
Íria Medina i Clàudia Garcia preparen el curs a Corralco
Íria Medina i Clàudia Garcia estan realitzant l’estada de pretemporada a Corralco, Xile, on van arribar el passat 23 d’agost. Les dues esquiadores s’hi troben juntament amb el tècnic Ibon Mintegui, i estan focalitzant els entrenaments a la disciplina de gegant, tot i que també amb sessions de velocitat i també d’eslàlom. Les esquiadores seran a Xile fins al proper 2 d’octubre, i posteriorment faran una nova estada, en aquest cas a Levi (Finlàndia).