BÀSQUET
Derrota del MoraBanc davant del Lleida (83-87)
Els tricolors han caigut al Trofeu Escaldes-Engordany
El MoraBanc Andorra ha caigut per 83-87 davant de l'Hiopos Lleida a la vuitena edició del Trofeu Escaldes-Engordany. En duel amb alts i baixos, els tricolors han mostrat molts moments de bon bàsquet, però també ha deixat veure alguns dels pecats que s'hauran d'arreglar abans de que s'estreni la temporada. Kuric, amb molèsties al quàdriceps, no ha jugat, mentre que Morris Udeze ha fet el seu debut com a jugador tricolor.
Més enllà del 5-2 de sortida, la realitat és que ha estat el Lleida qui ha portat el ritme del partit, fins a arribar a marxar sis amunt (10-16) a l’equador d’un primer quart que ha finalitzat 17-20. Un parcial de 0-12 dels lleidatans ha donat la màxima diferència amb un +10 (22-32) obligant a Joan Plaza a demanar temps mort, i això ha semblat esperonar a l’equip, que ha respost amb un mateix parcial per tornar a igualar el matx a 34, primer, i per marxar després per davant al descans amb el 37-36.
A la represa ha estat el MoraBanc qui ha començat a agafar alguna petita diferència (48-41) fruit de les bones defenses, i d’accions positives en atac, fins a situar la diferència màxima en 11 punts (53-42), tot i que els lleidatans han provat de reaccionar després d’un temps mort del seu tècnic, els tricolors han tancat el període 66-58 amunt. Un triple de Justin McKoy ha obert l'últim quart, però un 0-12 parcial dels visitants ha tornat a situar-los per davant (69-70) a falta de set minuts pel final. Els lleidatans han començat a obrir forat (72-79) aprofitant un mal moment dels tricolors en un tram de partit en què l’arbitratge ha començat a desconcertar als tricolors. El MoraBanc s’ha enganxat al partit i ha lluitat fins a l’últim moment, però el Trofeu Escaldes-Engordany ha acabat marxant cap a la capital del Segrià.
Els tricolors afrontaran ara la seva participació a la Lliga Catalana on s’enfrontaran dimecres al Barça i dijous a la Penya.
FITXA TÈCNICA
MoraBanc Andorra; 83: Bassas, Best, Chumi Ortega, McKoy, Guerrero -cinc inicial-; Evans, Pons, Luz, Udeze, Ganal, Pustovyi.
Hiopos Lleida, 87: Walden, Batemon, Paulí, Ejim, Krutwig -cinc inicial-; Zoriks, Diagne, Jiménez, Shurna, Agada, Llorente, Sanz, Golomán.
PARCIALS: 17-20 (10’); 37-36 (20’); 66-58 (30’), 83-87 (40’)
ÀRBITRES: Lezcano, Olivares i Fanés..
ELIMINATS: Sense.
PISTA: Pavelló del Prat Gran (Escaldes-Engordany), 315 espectadors.