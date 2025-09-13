ATLETISME
Carabaña no passa a la final a Tòquio
L'atleta ha finalitzat en última posició a la seva sèrie dels 3.000 obstacles al Mundial
Nahuel Carabaña no ha pogut classificar-se per a la final dels 3.000 metres obstacles del Campionat del Món d'atletisme que se celebra a Tòquio, Japó. L'atleta ha disputat la segona de les tres sèries eliminatòries, i ha acabat en últim lloc amb una marca de 8'49"01 (més de mig minut pitjor que el seu millor temps) després de patir alguns problemes.
La sèrie ha tingut un ritme suau ja d'inici mentre Carabaña estava a la part mig-baixa del grup. Poc a poc ha anat progressant i pujant posicions fins a la cinquena i sisena plaça, però posteriorment ha anat perdent força, i s'ha acabat veient superat pel nord-americà Kenneth Rooks, que tancava la classificació fins a llavors.