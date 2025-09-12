TENNIS
Vicky Jiménez derrota a la número 26 del món a Guadalajara
La tenista andorrana s'ha imposat a la russa Veronika Kudermetova per 6-4 i 6-2 i avança a quarts
Vicky Jiménez Kasintseva s'ha classificat pels quarts de final del torneig WTA 500 de Guadalajara (Mèxic) després de derrotar a Veronika Kudermetova per 6-4 i 6-2. Es tracta d'una de les victòries de més prestigi de la tennista tricolor, ja que la russa ocupa actualment el número 26 del rànquing mundial femení. Ara Jiménez Kasintseva es veurà les cares als quarts de final amb la nord-americana Iva Jovic, 73a al rànquing de la WTA.
Amb aquest triomf, i a l'espera de finalitzar el torneig, la tennista tornarà a fer una pujada important al rànquing i la previsió és que se situï al voltant del lloc 108è, el que seria la seva millor classificació mundial.