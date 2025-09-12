CICLISME
La Portal Attack de Berga aterra a Escaldes-Engordany
La zona històrica d’Escaldes-Engordany acollirà el 4 d’octubre la primera edició de l’Attack a Engordany, una prova única al país inspirada en la Portal Attack que se celebra a la localitat catalana de Berga, i que en la darrera edició (la setena) va comptar amb més de 20.000 espectadors. La versió pàtria de la prova comptarà amb un circuit de 650 metres i un desnivell positiu d’uns 200 metres en un traçat que sortirà des de la plaça Santa Anna i acabarà a la zona de Sant Jaume.
El format de competició és per eliminatòries, amb els ciclistes sortint en grups de quatre participants, on hauran d’anar superant eliminatòries fins a arribar a la gran final. Al llarg del recorregut hi ha trams amb foc i pólvora, i diferent decoració, i és per això que la consellera d’Esports del comú d’Escaldes-Engordany, Laura López, va destacar que “no només és una competició sinó una festa de la bicicleta”, mentre que l’organitzador, Oriol Rego, va assenyalar que “la combinació de la nit, el recorregut i l’attrezzo amb foc i espectacle farà que sigui una experiència única”. La participació està limitada a 140 persones.