PIRAGÜISME
El Mundial com a colofó
Mònica Doria viatja a Penrith amb l’objectiu de lluitar per les medalles a les tres proves
Mònica Doria afrontarà a final de mes (del 29 de setembre al 4 d’octubre) el gran objectiu d’aquest 2025, el Campionat del Món de piragüisme en eslàlom que es farà a la localitat australiana de Penrith, on espera posar la cirereta a “la millor temporada de la meva carrera”. I és que després d’haver-se proclamat campiona d’Europa al mes de maig a París (on un any abans havia assolit el primer diploma olímpic de la història del país) i de pujar al podi també a la Copa del Món de la Seu d’Urgell amb un bronze en caiac al juny, la palista es troba a la recta final de la preparació del Mundial on viatjarà amb l’objectiu de lluitar per pujar a les posicions de podi i sumar així el seu segon metall en categoria sènior en un Campionat del Món, després d’haver estat tercera en caiac cross el 2022 a Augsburg, Alemanya.
“M’agradaria tornar del Campionat del Món amb una medalla o, si pot ser, amb tres”
La palista va analitzar el seu estat de forma abans d’aquesta gran cita, i va destacar que “m’hauria agradat treure una medalla a cada modalitat i a cada competició en què he participat, però l’esport d’alta competició no és una ciència exacta i hi ha dies en què les coses no surten com ens agradaria”, a més d’agregar que “hem de donar igualment valor a aquests dies, perquè és on trèiem els aspectes més importants i l’aprenentatge per a les següents competicions, i tenim la sort que la propera és la més important”. En el mateix sentit, el tècnic Cristian Tobio va declarar que “creiem que el treball està més que fet i assolit, i ara hem de tornar a trobar-nos i fer el que ja hem treballat allà” i va agregar que “cada dia la veig millor i hem de confiar en la feina que hem fet fins ara, sempre volem que les coses surtin al moment, però tot té un procés i la feina feta és la que volem que tingui per arribar com arriba ara mateix”.
“Cada dia la veig millor i hem de confiar en la feina que hem fet fins ara”
Pensant en Austràlia, Doria va destacar que “encarem el Mundial amb molta motivació i confiança que la preparació feta és bona” i va remarcar tot seguit que “anem amb la confiança que tenim les habilitats tècniques, físiques i mentals que hem anat adquirint”. Qüestionada pels objectius, la palista va tornar a mostrar la seva ambició i va afirmar que “m’agradaria tornar del Mundial amb una medalla, o, si pot ser, amb tres. És una fita assolible, tot i que sé que no és fàcil, però és per al que aniré a lluitar”. L’equip posarà rumb demà cap a Austràlia amb l’objectiu de tenir 15 dies per aclimatar-se a les condicions que trobarà a l’hemisferi sud, on ja va tenir una estada a principis d’any, i Doria va explicar que el canal de Penrith “m’agrada perquè és divertit de navegar”. Per últim, va fer una crida “a tots els andorrans que viuen l’esport i els agrada veure’ls” perquè “estiguin pendents de la televisió perquè us volem seguir sorprenent”.
Doria ja va ser bronze en caiac cross al Mundial del 2022 a Alemanya
Balanç temporada
A més de mirar al Mundial, ahir va ser també torn per valorar el que va de curs, i Doria va afirmar que “a dia d’avui podem considerar la temporada com la millor de la meva carrera, ja que hem seguit demostrant que tenim nivell per lluitar per les primeres posicions, així que la meva valoració és molt positiva”, mentre que el tècnic Cristian Tobio va assenyalar que “per nosaltres en aquesta temporada ja hem assolit els objectius”.