BÀSQUET
MoraBanc i el MoraBanc Andorra seguiran junts fins al curs 2033
L’entitat bancària referma el seu compromís amb el club i allarga el vincle quatre anys més
MoraBanc i el Bàsquet Club Andorra seguiran junts durant vuit anys més fins al final de la temporada 2032-2033, després que les dues parts renovessin el patrocini que vencia el 2029 amb un acord que queda ara substituït “per un compromís més ambiciós”, segons va explicar el banc, en un compromís segellat pel conseller delegat del grup financer, Lluís Alsina, i el president del club, Gorka Aixàs. Les dues entitats han treballat juntes des de gairebé la fundació del club, però la relació va fer un pas endavant el 2014, coincidint amb l’ascens a la Lliga ACB, quan l’entitat financera va passar a convertir-se en el patrocinador principal de l’entitat donant nom a l’equip, i esdevenint una peça clau per certificar l’ascens de categoria en una època en què el cànon econòmic que exigia la Lliga Endesa complicava que molts equips acabessin pujant a la màxima competició del bàsquet espanyol.
El director general de MoraBanc, Lluís Alsina, va valorar positivament l’acord i va afirmar que “la renovació del patrocini va més enllà de l’aportació econòmica o dels anys de compromís, confirmem una relació basada en el compromís amb un projecte que és un punt de cohesió per la gent del país i en representa a Andorra i en l’àmbit internacional”. Per la seva banda, el president del club, Gorka Aixàs, va destacar que “és difícil trobar relacions com la que tenim amb MoraBanc en l’àmbit del patrocini, ni a Andorra ni fora d’Andorra”, a més d’afegir que “portem tota la vida junts i, un cop més, amb aquesta renovació ens donen suport per afrontar una nova etapa on tenim reptes ambiciosos per continuar creixent esportivament i socialment”.
