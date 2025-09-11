FUTBOL SALA

El Torneig de Sant Corneli tindrà aquest any sis equips

Presentació del Torneig Sant Corneli, ahir.

Presentació del Torneig Sant Corneli, ahir.

Ordino

Aquest cap de setmana se celebra la cinquena edició del Torneig de Sant Corneli, una cita ja consolidada en el calendari, amb sis equips i la novetat d’un conjunt aragonès. El director del torneig, Lluís Bigordà, va remarcar que, malgrat la demanda creixent, enguany el torneig mantindrà l’estructura amb quatre equips masculins i dos de femenins. La principal novetat és la participació de l’Exea FS de Saragossa, que s’afegeix a un cartell que combina conjunts francesos, catalans i andorrans. “Ens agradaria poder créixer més, però la logística dels desplaçaments marca els límits”, va admetre Bigordà. La competició arrencarà dissabte a les 12.00 h amb un amistós entre l’Andorra Velocitat i el Fonollosa, i a partir de les 15.00 h es jugaran les semifinals masculines (Madrid-Exea i Bouloc-Fonollosa) i el duel femení (Fonollosa-EMFA). Diumenge es disputaran el partit pel tercer i quart lloc i la final.

