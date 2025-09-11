La selecció empata per primer cop davant Estònia
La ressaca de l’empat davant Estònia, en l’amistós disputat a Tallinn que tancava la finestra internacional, va deixar una dada històrica per a la selecció. Andorra, amb el de dimarts, ha disputat 13 partits contra Estònia i mai havia aconseguit ni tan sols empatar i només havia encaixat derrotes. Un empat que va ser ben valorat pels jugadors, com el porter Iker Álvarez de Eulate, clau per aconseguir evitar la que hauria estat la 13a derrota davant la selecció estoniana: “Estic content, sobretot, per seguir mantenint la porteria a zero”, va explicar. El meta tricolor va afegir que “crec que vam defensar de forma impecable l’àrea i les marques i vam treure una porteria a zero que ens reforça molt i que no és fàcil de fer amb la selecció. Vam marxar d’Estònia molt contents amb el treball fet”.
“Vam defensar de forma impecable i vam treure un empat que ens reforça”