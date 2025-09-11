Ciclisme
Una ruta ciclista "explosiva" pel nucli històric d'Escaldes-Engordany
El circuit de 650 metres amb desnivells de 60 metres es durà a terme el 4 d'octubre a les 19 hores des de la plaça Santa Anna
El comú d'Escaldes-Engordany impulsa la 1a edició de la cursa 'Attack a Engordany', organitzada per l'equip de 'Portal Attack', una prova esportiva ciclista retro celebrada a Berga amb més de 20.000 espectadors i set edicions al darrere. El circuit de 650 metres amb desnivells de 60 metres es durà a terme per la part històrica d'Escaldes-Engordany el 4 d'octubre a les 19 hores des de la plaça Santa Anna. "Serà un recorregut explosiu", ha destacat el director de l'organització, Oriol Rego. El cap d'Esports del comú, Julio Pintado, ha advertit que un dels trams més complicats serà el camí de la Peletera. A més, Pintado ha advertit que l'únic tram que patirà afectacions de trànsit serà "l'avinguda de Sant Jaume durant moments puntuals que s'haurà de tallar". Només accepten 140 persones per la competició, tot convidant al fet que tothom pot inscriure's amb "qualsevol mena de bicicleta de tracció mecànica". Les inscripcions estan obertes des d'avui fins al 24 de setembre.