BÀSQUET
MoraBanc i el MoraBanc Andorra seguiran junts fins al 2033
L'actual vincle finalitzava al 2029 i banc i club l'han allargat quatre cursos més
MoraBanc i el BC MoraBanc Andorra seguiran junts vuit anys més, fins al final de la temporada 2032-2033 després de renovar l'acord de patrocini entre les parts. L'actual entesa finalitzava al 2029, i ara quedarà ampliada quatre anys més, arribant als gairebé 20 anys d'esponsorització principal, ja que des del 2014, el club porta el nom de l'entitat bancària.
El CEO de MoraBanc, Lluís Alsina, ha manifestat sobre aquest acord que "la renovació del patrocini va més enllà de l’aportació econòmica o dels anys de compromís" i ha afegit que "confirmem una relació basada en el compromís amb un projecte que és un punt de cohesió per la gent del país i en representa a Andorra i en l’àmbit internacional". Des del club, el president Gorka Aixàs, ha afirmat que "és difícil trobar relacions com la que tenim amb MoraBanc en l’àmbit del patrocini, ni a Andorra ni fora d’Andorra", a més de cloure que "portem tota la vida junts i, un cop més, amb aquesta renovació ens donen suport per afrontar una nova etapa on tenim reptes ambiciosos per continuar creixent esportivament i socialment".