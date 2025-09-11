BÀSQUET

El MoraBanc estudia cobrir la baixa d’Okoye amb un temporer

El supòsit seria sempre un jugador per ajudar als entrenaments, i en cap cas per competir

Laura López, el cònsol menor d'Escaldes, Quim Dolsa i Gorka Aixàs.

Ivan Álvarez

Ivan Álvarez
Ivan Álvarez
Escaldes-Engordany

El MoraBanc Andorra estudia la possibilitat d’incorporar un jugador de manera temporal per cobrir la baixa de Stan Okoye, que estarà entre quatre i sis setmanes fora de les pistes per un trencament al dit que va patir durant l’escalfament del partit que va enfrontar els tricolors amb el París Basketball a Encamp.

“El temps de baixa no és exagerat i veurem si trobem algú al mercat que ens ajudi per entrenar”Gorka Aixàs, President del MoraBanc

El president del club, Gorka Aixàs, així ho va admetre ahir en el marc de la presentació del 8è Trofeu Escaldes-Engordany, tot i puntualitzar que només es valorarà si al mercat apareix una opció interessant i assumible. “És difícil que vingui algú, perquè el temps de baixa tampoc és exagerat i no és una lesió molt greu. Veurem si al mercat hi ha alguna cosa que ens ajudi, jo diria que principalment per entrenar”. En aquest sentit, Aixàs va indicar que, atenent el context i que només queda un mes per començar la temporada, “seria el que ens aniria bé a aquestes alçades, més que no buscar ara un recanvi per al jugador”. “Entenc que hem de guardar aquesta carta per a quan tinguem una lesió més important durant la temporada”, va asseverar. El mandatari tricolor, d’altra banda, es va mostrar optimista amb la plantilla actual, que veu més equilibrada que la temporada passada, tot i que l’equip arrossega algunes baixes de pretemporada com les d’Udeze i la darrera de Stan Okoye. Pel que fa als objectius, Aixàs va remarcar que “l’ambició la comparteixo sempre. Al final volem guanyar el màxim de partits i no renunciem a res: ni a jugar un play-off ni a somiar amb la Copa, però som conscients de la nostra realitat”.

EL 8È TROFEU ESCALDES, EN SUPORT A LES MALATIES MENTALS

El comú d’Escaldes-Engordany i el MoraBanc Andorra van presentar ahir el 8è Trofeu Escaldes-Engordany de bàsquet, que se celebrarà aquest dissabte i que tornarà a esdevenir un partit que combina competició i compromís social. L’amistós es disputarà a les 19.30 hores al Prat Gran i enfrontarà el conjunt tricolor amb l’Hiopos Lleida, en un duel que es repetirà també durant la temporada a la Lliga ACB. El cònsol menor escaldenc, Quim Dolsa, va destacar la importància de l’acord amb un club que “és molt més que un equip de bàsquet” i que permet donar suport a iniciatives socials com l’equip de capacitats especials. També va recordar que tota la recaptació del partit –l’entrada té un cost de 15 euros– es destinarà enguany a l’Associació de Familiars de Malalts Mentals d’Andorra (AFMMA).
