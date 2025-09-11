BÀSQUET
El MoraBanc estudia cobrir la baixa d’Okoye amb un temporer
El supòsit seria sempre un jugador per ajudar als entrenaments, i en cap cas per competir
El MoraBanc Andorra estudia la possibilitat d’incorporar un jugador de manera temporal per cobrir la baixa de Stan Okoye, que estarà entre quatre i sis setmanes fora de les pistes per un trencament al dit que va patir durant l’escalfament del partit que va enfrontar els tricolors amb el París Basketball a Encamp.
“El temps de baixa no és exagerat i veurem si trobem algú al mercat que ens ajudi per entrenar”
El president del club, Gorka Aixàs, així ho va admetre ahir en el marc de la presentació del 8è Trofeu Escaldes-Engordany, tot i puntualitzar que només es valorarà si al mercat apareix una opció interessant i assumible. “És difícil que vingui algú, perquè el temps de baixa tampoc és exagerat i no és una lesió molt greu. Veurem si al mercat hi ha alguna cosa que ens ajudi, jo diria que principalment per entrenar”. En aquest sentit, Aixàs va indicar que, atenent el context i que només queda un mes per començar la temporada, “seria el que ens aniria bé a aquestes alçades, més que no buscar ara un recanvi per al jugador”. “Entenc que hem de guardar aquesta carta per a quan tinguem una lesió més important durant la temporada”, va asseverar. El mandatari tricolor, d’altra banda, es va mostrar optimista amb la plantilla actual, que veu més equilibrada que la temporada passada, tot i que l’equip arrossega algunes baixes de pretemporada com les d’Udeze i la darrera de Stan Okoye. Pel que fa als objectius, Aixàs va remarcar que “l’ambició la comparteixo sempre. Al final volem guanyar el màxim de partits i no renunciem a res: ni a jugar un play-off ni a somiar amb la Copa, però som conscients de la nostra realitat”.