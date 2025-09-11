PERIODISME
L’extennista Àlex Corretja rebrà el Premi Lliteras d’Honor
La cinquena edició del Premi Àlex Lliteras de periodisme esportiu celebra la gala de lliurament de reconeixements el proper dia 25 a les 19.30 h al Centre de Congressos d’Andorra la Vella. El convidat serà, en aquesta ocasió, l’extennista Àlex Corretja, comentarista i entrevistador a les retransmissions de tennis a Movistar. Corretja serà reconegut amb el premi Lliteras d’Honor després d’oferir una xerrada per analitzar l’estat del periodisme.