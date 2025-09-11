CICLISME
Giulio Pellizzari conquereix El Morredero en una etapa decisiva
Vestit amb el mallot blanc de millor jove de la cursa des de la primera setmana, Giulio Pellizzari (Red Bull-Bora-Hansgrohe) va estrenar el seu palmarès professional amb solvència. El ciclista italià va imposar-se ahir en solitari en la 17a etapa de la Vuelta, acabada a El Morredero (El Bierzo), amb una paret de 8,8 quilòmetres i d’un percentatge mitjà del 9,7%. Pellizzari, el més jove a guanyar una etapa a la carrera espanyola des de Tadej Pogacar el 2019 amb 21 anys, va ser capaç de destacar-se del grup de favorits a quatre quilòmetres del cim del port lleonès, on va avantatjar amb 16” el resident Tom Pidcock. Pel que fa a la general, Jonas Vingegaard va augmentar en dos segons el seu coixí sobre el resident Joao Almeida, en la vigília de la cabdal contrarellotge que es disputarà avui a Valladolid.