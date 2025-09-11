AUTOMOBILISME
Gerard de la Casa, nou campió d’Espanya
L’andorrà suma a Tenerife els punts necessaris per cordar el títol
Gerard de la Casa va aconseguir el títol de Campió d’Espanya de Turismes (CEM) a la penúltima prova del campionat, disputada a Tenerife, amb la prova 20a Subida a los Loros. El pilot andorrà va aconseguir sumar els punts necessaris per adjudicar-se el títol de la categoria 1, en una competició que va ser dominada pels pilots locals, grans coneixedors del terreny.
7 campionats espanyols guanyats
D’aquesta manera, De la Casa va veure recompensat l’esforç de l’equip Gedith i de Baporo Motorsport en tota la logística per poder disputar aquesta prova a les illes Canàries, lloc on feia quatre anys que no es disputava una prova del Campionat d’Espanya. La carretera de Los Loros, on es va disputar la competició, té una longitud de 8,1 km i en destaca els forts pendents, que en alguns trams arriba al 20%. Conscient de la velocitat dels pilots canaris en el seu terreny, després de les sessions d’entrenaments, l’andorrà va demostrar la seva rapidesa a la primera pujada cronometrada, en la qual només unes dècimes el van separar de la segona posició. A la segona cursa de competició, De la Casa no va poder prendre la sortida a causa de problemes mecànics que l’equip Baporo Motorsport va erradicar i deixar el vehicle a punt per a la tercera i definitiva pujada. En aquesta, Gerard de la Casa va confirmar la quarta posició final de la prova i va segellar la consecució matemàtica del títol de Campió d’Espanya, el setè que suma al seu palmarès.